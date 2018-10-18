Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на едкий дым и запах, который приносит ветер
Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на едкий дым и запах, который приносит ветер
Под Гусь-Хрустальным недалеко от деревни Никулино 5-й день тлеет мусорный полигон. Обстановку контролируют сотрудники МЧС. Принимаются все необходимые меры.
Сообщение о задымлении на бывшей мусорной свалке в трех километрах от Гусь-Хрустального поступило 13 октября. На место выехали пожарные. Там они обнаружили тление на площади 0,7 га.
Ситуацию по негативному воздействию продуктов тления бывшего полигона рассмотрели на заседании областной Комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Тушение мусорных свалок не входит в компетенцию тревожного ведомства, однако руководство Главного управления приняло решение об участии в тушении. Сотрудники МЧС объединились с «Владлесхозом», чтобы обезопасить местных жителей от тлеющего мусора. Дело в том, что полигон тлеет уже не первый месяц. Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на едкий дым и запах, который приносит ветер.
Также спасатели вместе с метеорологами провели авиаразведку с помощью беспилотника. Они убедились, что угрозы лесного пожара нет. Специалисты замерили концентрацию вредных веществ в воздухе и выяснили, что здоровью местных жителей ничего не угрожает.