Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на едкий дым и запах, который приносит ветер

Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на едкий дым и запах, который приносит ветерПод Гусь-Хрустальным недалеко от деревни Никулино 5-й день тлеет мусорный полигон. Обстановку контролируют сотрудники МЧС. Принимаются все необходимые меры.Сообщение о задымлении на бывшей мусорной свалке в трех километрах от Гусь-Хрустального поступило 13 октября. На место выехали пожарные. Там они обнаружили тление на площади 0,7 га.Ситуацию по негативному воздействию продуктов тления бывшего полигона рассмотрели на заседании областной Комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.Тушение мусорных свалок не входит в компетенцию тревожного ведомства, однако руководство Главного управления приняло решение об участии в тушении. Сотрудники МЧС объединились с «Владлесхозом», чтобы обезопасить местных жителей от тлеющего мусора. Дело в том, что полигон тлеет уже не первый месяц. Жители близлежащих населенных пунктов жалуются на едкий дым и запах, который приносит ветер.Также спасатели вместе с метеорологами провели авиаразведку с помощью беспилотника. Они убедились, что угрозы лесного пожара нет. Специалисты замерили концентрацию вредных веществ в воздухе и выяснили, что здоровью местных жителей ничего не угрожает.