Турецкие СМИ сообщают, что в Эр-Рияде в автоаварии погиб один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги. Это Мешаль Саад М. Альбостани – лейтенант ВВС Саудовской Аравии. Он был в саудовском генконсульстве, когда там убивали Хашогги, и ДТП могли подстроить, чтобы он замолчал.

Появляется все больше страшных подробностей вокруг дела об убийстве в саудовском генконсульстве в Турции журналиста Джамаля Хашогги.Турецкие СМИ сообщают, что в Эр-Рияде в автоаварии погиб один из 15-ти подозреваемых в убийстве саудовского журналиста. Это Мешаль Саад М. Альбостани – лейтенант королевских ВВС Саудовской Аравии.Журналисты турецкого издания Yeni Safak называют это ДТП подозрительным и предполагают, что оно было устроено для того, чтобы Альбостани, который был в саудовском генконсульстве, когда там убивали Хашогги, не начал говорить о том, что там произошло.При этом никаких деталей ДТП не приводится.Саудовский журналист Джамаль Хашогги, который работал в Турции на американские СМИ и критиковал власти Саудовской Аравии, пропал после того, как 2 октября вошел в генконсульство королевства в Стамбуле, и больше его никто не видел.В тот же день 15 саудовцев, включая нескольких официальных лиц, прибыли в Стамбул на двух самолетах и посетили консульство в тот момент, когда там находился Хашогги. Затем все эти 15 человек покинули Турцию, отмечает издание. Среди них был и Альбостани.История с пропаже журналиста вызвала грандиозный международный скандал. Ранее появились сообщения, что Хашогги там пытали, а затем убили, расчленили, а останки или растворили в кислоте, или закопали в саду особняка саудовского консула в Турции.Накануне сообщалось, что консул Мухаммед аль-Атаиби сбежал.