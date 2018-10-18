Посетив заведение якобы для встречи со знакомой, администратором салона, злоумышленница воспользовалась тем, что последняя отлучилась и похитила денежные средства...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже денежных средств из салона красоты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратилась 31-летняя женщина, администратор салона красоты на улице Новый Арбат. Она сообщила, что из заведения совершено хищение денежных средств. Материальный ущерб составил более 74 тысяч рублей.В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 19-летняя девушка, проживающая в столице. Выяснилось, что ранее она работала в данном салоне. Посетив заведение якобы для встречи со знакомой, администратором салона, она воспользовалась тем, что последняя отлучилась и похитила денежные средства. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60