Посетив заведение якобы для встречи со знакомой, администратором салона, злоумышленница воспользовалась тем, что последняя отлучилась и похитила денежные средства...
«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже денежных средств из салона красоты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию с заявлением обратилась 31-летняя женщина, администратор салона красоты на улице Новый Арбат. Она сообщила, что из заведения совершено хищение денежных средств. Материальный ущерб составил более 74 тысяч рублей.
В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 19-летняя девушка, проживающая в столице. Выяснилось, что ранее она работала в данном салоне. Посетив заведение якобы для встречи со знакомой, администратором салона, она воспользовалась тем, что последняя отлучилась и похитила денежные средства. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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