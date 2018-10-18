В ходе обследования комнаты по месту временного пребывания задержанного обнаружен сверток из полимерного материала с героином, весом более 500 граммов...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Полицейские получили информацию о 29-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который занимается распространением запрещённых средств на территории московского региона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Новомосковском округе столицы. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенному в ЭКЦ исследованию изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой более 10 граммов.В ходе обследования комнаты по месту временного пребывания задержанного обнаружен сверток из полимерного материала с веществом внутри, которое согласно проведенному исследованию является наркотическим средством – героином, массой более 510 граммов.Общий вес изъятого героина составил более 520 граммов.По данному факту МО МВД России "Московский" г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве