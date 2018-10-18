Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить у заявителя барсетку но, получив отпор и, заметив, что привлекли внимание прохожих, скрылись...

Столичные полицейские задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в совершении разбойного нападения.В ОМВД России по Даниловскому району через службу «02» поступило сообщение о разбойном нападении на Большой Тульской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 38-летний житель Подмосковья привез по указанному адресу заказанный через Интернет-магазин товар. К нему подошли трое незнакомцев и, представившись заказчиками, потребовали перевезти товар по другому адресу для дальнейшей разгрузки. Испугавшись возможных противоправных действий со стороны заказчиков, мужчина отказался. В ответ злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить у заявителя барсетку с документами и денежными средствами, но, получив отпор и заметив, что привлекли внимание прохожих, скрылись.В рамках введенного оперативного плана «Перехват» сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО один из подозреваемых был задержан на улице Вострухина. Им оказался неработающий 30-летний приезжий.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22