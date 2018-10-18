Обнявшийся
с Эммануэлем Макроном чернокожий юноша попал в полицию с наркотиками в кармане.
В конце сентября президента Франции высмеяли за фото с полуголыми африканцами,
один из которых открыто издевался над главой государства.
Обнявшийся
с Эммануэлем Макроном чернокожий юноша попал в полицию с наркотиками в кармане.
В конце сентября президента Франции высмеяли за фото с полуголыми африканцами,
один из которых открыто издевался над главой государства.
19-летний
парень, пообещавший Макрону больше не совершать преступлений, загремел в
полицию. Как пишет Lenta.ru, ранее он уже сидел в тюрьме за
кражу, но после встречи с президентом Франции 29 сентября пообещал, что больше
не будет совершать преступлении.
Однако уже 14
октября юношу арестовали. Полицейские нашли у него наркотики, после чего
молодой человек попытался скрыться, но был пойман.
За
снимки с полуголыми чернокожими мужчинами президента осудила общественность. На
фотографиях, сделанных на острове Сен-Мартен в Карибском море,
пострадавшем от разрушительного урагана "Ирма", африканцы ведут себя очень раскованно: трогают
президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.
На
одной из фотографий приобнявший Макрона мужчина показывает средний палец. Сам
глава Пятой республики улыбается и с удовольствием позирует. Соотечественники
раскритиковали своего лидера за унизительную фотосессию.
На
волну возмущения в соцсетях Макрон тогда отреагировал так: он заявил, что любит
всех вне зависимости от происхождения.