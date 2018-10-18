Обнявшийся с Эммануэлем Макроном чернокожий юноша попал в полицию с наркотиками в кармане. В конце сентября президента Франции высмеяли за фото с полуголыми африканцами, один из которых открыто издевался над главой государства.

Обнявшийсяс Эммануэлем Макроном чернокожий юноша попал в полицию с наркотиками в кармане.В конце сентября президента Франции высмеяли за фото с полуголыми африканцами,один из которых открыто издевался над главой государства.19-летнийпарень, пообещавший Макрону больше не совершать преступлений, загремел вполицию. Как пишет Lenta.ru, ранее он уже сидел в тюрьме закражу, но после встречи с президентом Франции 29 сентября пообещал, что большене будет совершать преступлении.Однако уже 14октября юношу арестовали. Полицейские нашли у него наркотики, после чегомолодой человек попытался скрыться, но был пойман.Заснимки с полуголыми чернокожими мужчинами президента осудила общественность. Нафотографиях, сделанных на острове Сен-Мартен в Карибском море,пострадавшем от разрушительного урагана "Ирма", африканцы ведут себя очень раскованно: трогаютпрезидента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.Наодной из фотографий приобнявший Макрона мужчина показывает средний палец. Самглава Пятой республики улыбается и с удовольствием позирует. Соотечественникираскритиковали своего лидера за унизительную фотосессию.Наволну возмущения в соцсетях Макрон тогда отреагировал так: он заявил, что любитвсех вне зависимости от происхождения.