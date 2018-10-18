Служители Мельпомены вышли с летних каникул. В Областном театре драмы стартовал 170-й юбилейный театральный сезон. Первая премьера - спектакль Поминальная молитва по пьесе Григория Горина. Фрагменты постановки увидите в материале Игоря Липского.

Служители Мельпомены вышли с летних каникул. В Областном театре драмы стартовал 170-й юбилейный театральный сезон. Первая премьера - спектакль "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина. Фрагменты постановки увидите в материале Игоря Липского.Место действия пьесы - украинская деревня Анатовка. Испокон веков в этой уютной "глубинке" мирно живут русские, украинцы, белорусы и евреи. Разный менталитет, вероисповедание не мешают этим народам жить и работать вместе. Но всё меняется после жесточайших еврейских погромов. Эта страшная волна прокатилась по России в 1905 году. И теперь этому народу нужно учиться жить заново и сохранить надежду на счастливое будущее. Режиссёр-постановщик спектакля - Пётр Орлов. Он уже подарил владимирскому зрителю оригинальную версию шекспировского "Гамлета" и "Старомодную комедию" Алексея Арбузова. Режиссёр говорит, что в работе над пьесой попытался отойти от национального вопроса. Несмотря на то, что главные герои - евреи, история актуальна для любого народа.Пётр Орлов, режиссёр спектакля "Поминальная молитва": "И сегодня, когда мы знаем, что происходит в мире, что происходит в стране, каково жить простому человеку, то эта пьеса звучит по-новому. Она звучит таким вселенским мотивом. Не только о страданиях еврейского народа, а о страданиях "маленького" человека в этом мире".В центре сюжета - история большой семьи Тевье-молочника. Его любимая жена Голда подарила ему пятерых красавиц-дочек. Для старших детей подходит время для замужества, но отец семейства недоволен выбором своих дочек. Тевье желает для своих детей стабильное и безбедное будущее. По словам исполнительницы Голды, главное в этой истории - безграничная любовь. Именно она способна помочь людям справиться с любыми жизненными трудностями.Галина Фатхутдинова, исполнительница роли Голды: "Вот то зерно, которое я очень хочу передать зрителю, - что в жизни есть, для чего жить и ради чего нужно жить - это твоя семья".Юмор и лирика, смех и слёзы, комизм и трагичность самой жизни. Вся пьеса состоит из контрастов. По словам актёров, эта история никого не оставит равнодушным."Я к тому, что если тебе было угодно было создать сначала бедных, а потом богатых, то я готов был встать во вторую очередь. Мне не к спеху".Сотрудничество режиссёра Петра Орлова с областным театром драмы продолжится и в следующем году. Он поставит спектакль по великому роману Фёдора Достоевского "Идиот".