Всего несколько секунд потребовалось президенту Украины Петру Порошенко, чтобы перейти от слов соболезнования по поводу взрыва в Керчи к глумливым шуткам о России. Не постеснялся политик опубликовать свидетельства своего легкомысленного отношения к трагедии на официальной странице в Facebook.

Всего несколько секунд потребовалось президенту Украины Петру Порошенко, чтобы перейти от слов соболезнования по поводу взрыва в Керчи к глумливым шуткам о России. Не постеснялся политик опубликовать свидетельства своего легкомысленного отношения к трагедии на официальной странице в Facebook.Взрыв в Керчи стал большим потрясением для всего мирового сообщества. Высказались по поводу произошедшей на полуострове трагедии и украинские политики. Однако большинство из них вместо сочувствия и скорби решили воспользоваться случаем и сделать политические заявления. Странной реакцией на бойню в колледже удивил и президент Украины Петр Порошенко.Украинский лидер сделал специальное заявление по поводу взрыва в Керчи на встрече с делегацией Украины в ПАСЕ. Он выразил сочувствие родным и близким погибших во время нападения на колледж Владислава Рослякова. Однако спустя всего несколько секунд после этого Петр Порошенко с довольной улыбкой начал обсуждать выходки украинских посланников в Парламентской ассамблее Совета Европы.В частности, депутат Алексей Гончаренко передал президенту Украины "резиновые изделия, побывавшие в Европе" – перчатки, которые делегат использовал во время своего антироссийского перформанса, передает . Петр Порошенко принял их, словно это могущественный артефакт или высокая государственная награда. Судя по его лицу – момент передачи перчаток запечатлел фотограф – украинский лидер вспомнил о клоунаде Гончаренко в ПАСЕ и немало повеселился.Странная реакция на трагедию, произошедшую в соседней стране, удивила людей даже на Украине. "Две фотографии с разницей в секунды. Тут он скорбит о трагедии в Керчи. Тут, те же и там же, он веселится и принимает в дар резиновые изделия. Как?!", – не смог сдержать изумления бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.Материал дополняется