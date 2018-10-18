Середина недели оказалась насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Середина недели оказалась насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Трагедия, произошедшая 17 октября в Крыму, заставила застыть в немом ужасе и негодовании всю страну. Отреагировали на взрыв в Керчи и представители отечественного шоу-бизнеса.Соцсети поддержали семьи погибших и пострадавших хештегом #керчьмыстобой. Не остался в стороне от трагедии и Максим Галкин. На своей странице в Instagram артист опубликовал подряд два поста, посвященных взрыву и стрельбе в Керчи, которые устроил студент политехнического колледжа Владислав Росляков.Игорь Ливанов стал звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер рассказал о ныне покойном сыне и любопытной находке в его комнате.Игорь Ливанов был женат трижды. Его первой женой стала студентка Татьяна, они вместе учились в театральном вузе. В 1979 году она подарила ему дочь Ольгу. Они были настолько гармоничной семьей, что ими восхищались все знакомые. Однако в 1987 году Татьяна и Ольга трагически погибли – грузовой поезд с отказавшими тормозами протаранил пассажирский состав, в котором они находились. Сломленному горем Ливанову пришлось ехать на опознание, а потом хоронить любимых женщин."Встреча был коротка, в ночь ее поезд увез", – пела Алла Пугачева в "Миллионе алых роз". Эти слова могли бы стать эпиграфом к красивому роману Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович. Увы, счастье, которому все так завидовали, было недолгим."Воспоминания... Знаете, иногда, даже женатому человеку становиться грустно и одиноко (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). И это даже не жалоба на нашу с Катей совместную жизнь. Просто в душе почему то возникла пустота, – сообщил Гоген. – Я бы хотел спросить свою дорогую жену, почему так долго нет связи с ней? Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим, в семье все решают вместе!"Бывшая участница "Дома-2" столкнулась с серьезной проблемой. Алена призналась, что испытывает сильные страдания.В Stories Instagram Водонаева поделилась своей проблемой – ее стали беспокоить зубы мудрости. Судя по всему, Алена по-настоящему напугана.На странице в Instagram телеведущего появилось жизнеутверждающее фото. В кадре – улыбающийся коллега телеведущего.На снимке позируют Андрей Малахов с супругой Натальей и мамой Бориса Корчевникова Ириной Леонидовной. Женщины сдержанно улыбаются в камеру, а радостнее всех выглядит ведущий.ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !