Глава министерства здравоохранения России
Вероника Скворцова посетила керченскую больницу. Она рассказала о травмах потерпевших
при бойне в колледже и силе взрыва в Керчи.
Глава министерства здравоохранения России
Вероника Скворцова посетила керченскую больницу. Она рассказала о травмах потерпевших
при бойне в колледже и силе взрыва в Керчи.
По словам
министра, мышцы раненных при взрыве фактически "фаршированы мелкими металлическими
предметами". Травмы очень серьезные и сложные.
"У тех, кто получил разрывы внутренних органов, мы находим
внутри эти шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах", – цитирует
Скворцову "Свободная
пресса". Она добавила, что у пострадавших в основном минно-взрывные
раны.
Некоторым
пациентам врачи ампутировали конечности. Министр пояснила, что у всех потерпевших зафиксированы
травмы ног. "Культи оторванные. Разорваны крупные сосуды, их надо было
ушить, возместить кровопотерю, это все было сделано", – отчиталась Вероника
Скворцова.
Глава
Минздрава уточнила, что в настоящее время в больницах находятся 44 пострадавших.
В их числе 10 подростков в отделении реанимации.
Напомним, трагедия в Керчи что произошла
17 октября. Взрыв и стрельба в политехническом колледже унесли жизни 21
человека, десятки ранены. Среди погибших в основном подростки. Похороны
состоятся утром 19 октября.
Версия о взрыве газового баллона в колледже не
получила подтверждения, как и предположение о террористическом акте. Убийцей
оказался студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков. После нападения молодой человек свел
счеты с жизнью.