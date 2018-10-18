Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова посетила керченскую больницу. Она рассказала о травмах потерпевших при бойне в колледже и силе взрыва в Керчи.

Глава министерства здравоохранения РоссииВероника Скворцова посетила керченскую больницу. Она рассказала о травмах потерпевшихпри бойне в колледже и силе взрыва в Керчи.По словамминистра, мышцы раненных при взрыве фактически "фаршированы мелкими металлическимипредметами". Травмы очень серьезные и сложные."У тех, кто получил разрывы внутренних органов, мы находимвнутри эти шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах", – цитируетСкворцову "Свободнаяпресса". Она добавила, что у пострадавших в основном минно-взрывныераны.Некоторымпациентам врачи ампутировали конечности. Министр пояснила, что у всех потерпевших зафиксированытравмы ног. "Культи оторванные. Разорваны крупные сосуды, их надо былоушить, возместить кровопотерю, это все было сделано", – отчиталась ВероникаСкворцова.ГлаваМинздрава уточнила, что в настоящее время в больницах находятся 44 пострадавших.В их числе 10 подростков в отделении реанимации.Напомним, трагедия в Керчи что произошла17 октября. Взрыв и стрельба в политехническом колледже унесли жизни 21человека, десятки ранены. Среди погибших в основном подростки. Похоронысостоятся утром 19 октября.Версия о взрыве газового баллона в колледже неполучила подтверждения, как и предположение о террористическом акте. Убийцейоказался студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков. После нападения молодой человек свелсчеты с жизнью.