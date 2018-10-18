Стало известно имя американского пилота, который погиб в результате аварии самолета Су-27. Это был американский подполковник пилот Сэт Неринг (позывной Джетро). Также катастрофе также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Стало известно имя американского пилота, который погиб в результате аварии самолета Су-27. Это американский подполковник пилот Сэт Неринг (позывной "Джетро").Как сообщает "Голос Америки", Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.Также в катастрофе погиб украинский полковник Иван Петренко.Истребитель Су-27УБ, принадлежавший 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода, разбился вечером 16 октября в Винницкой области. Самолет совершал полет в рамках учений "Чистое небо". По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Как сообщает "Интерфакс", изъята летная документация и документы на самолет, допрашиваются свидетели. Место падения истребителя находится под охраной.