Владимир Путин предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем в рай, а остальные просто сдохнут, сказал президент.

ВладимирПутин предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадемв рай, а остальные просто сдохнут, сказал президент.Главагосударства общается сегодня с участниками дискуссионного клуба "Валдай",заседание проходит в Сочи. Говоря о тех, кто применитядерное оружие против России, Путин заявил, что в случае такого развитиясобытий мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.При этомпрезидент успокоил собравшихся, сказав, что Россия не будет первой применятьядерное оружие и напомнил, что в военной концепции нашей страны нетпонятия превентивного удара. Ядерное оружие может быть использовано только в случаеответного удара, сказал Путин."Агрессордолжен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвыагрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут,потому что даже раскаяться не успеют", – заявил президент.Он назвалусловие, при котором Россия может применить ядерное оружие. Это произойдет исключительнов том случае, если военные удостоверятся, что кто-то наносит ядерныйудар по нашей территории. Случится это может в течение нескольких секунд,предупредил российский лидер.Сам фактвозможного применения ядерного оружия президент назвал всемирной катастрофой. "Россияне может быть ее инициатором", – заключил Владимир Путин.Напомним, что согласноновой редакции военной доктрины, Россия оставляет за собой право применить ядерноеоружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и другихвидов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России сприменением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существованиегосударства.