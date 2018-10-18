Владимир
Путин предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем
в рай, а остальные просто сдохнут, сказал президент.
Владимир
Путин предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем
в рай, а остальные просто сдохнут, сказал президент.
Глава
государства общается сегодня с участниками дискуссионного клуба "Валдай",
заседание проходит в Сочи. Говоря о тех, кто применит
ядерное оружие против России, Путин заявил, что в случае такого развития
событий мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.
При этом
президент успокоил собравшихся, сказав, что Россия не будет первой применять
ядерное оружие и напомнил, что в военной концепции нашей страны нет
понятия превентивного удара. Ядерное оружие может быть использовано только в случае
ответного удара, сказал Путин.
"Агрессор
должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы
агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут,
потому что даже раскаяться не успеют", – заявил президент.
Он назвал
условие, при котором Россия может применить ядерное оружие. Это произойдет исключительно
в том случае, если военные удостоверятся, что кто-то наносит ядерный
удар по нашей территории. Случится это может в течение нескольких секунд,
предупредил российский лидер.
Сам факт
возможного применения ядерного оружия президент назвал всемирной катастрофой. "Россия
не может быть ее инициатором", – заключил Владимир Путин.
Напомним, что согласно
новой редакции военной доктрины, Россия оставляет за собой право применить ядерное
оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других
видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с
применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование
государства.