Российское руководство ждет, когда сменится русофобская власть в Киеве и надеется, что с новым президентом Украины Москва поладит. Владимир Путин дал развернутую оценку российско-украинским отношениям. В его выступлении на Валдайском клубе впервые прозвучали знаковые слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.

Российское руководство ждет,когда сменится русофобская власть в Киеве и надеется, что с новым президентом УкраиныМосква поладит. Владимир Путин дал развернутую оценку российско-украинскимотношениям. В его выступлении на Валдайском клубе впервые прозвучали знаковыеслова и выражения, относящиеся к теме международной политики.На Петра Порошенко Москвабольше не делает ставку, на нынешнем лидере Незалежной поставлен крест. ВладимирПутин рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраиватьотношения и договариваться. Он отметил, что надо дождаться, показакончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новыйруководитель."Мы к этому готовы, мы этого хотим", -добавил президент. Если проанализировать это высказывание Путина, то становитсяясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от егоподдержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещанийвыполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе.Почти пять лет Россия верила нынешним украинскимвластям, пыталась в чем-то идти им навстречу и даже вкладывала деньги вэкономику ближайшего соседа. Но сейчас, судя по всему, терпение Кремля лопнулои там решили просто дождаться смены власти в Киеве, а затем, как говорится, начать с нуля выстраивание отношений.И следующие заявления Путина, прозвучавшие сегодня вСочи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" – тому подтверждение.Российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киевэто – русофобия и антироссийские настроения."Больше товаров не осталось. За это им все прощают,потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, чтоУкраина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому чтосчитают, что конкуренция будет в мире возрастать в результате такойкооперации", – сказал Владимир Путин.К слову сказать, в этом заявление впервые прозвучала и формулировка "такназываемые" по отношению к нашим западным партнерам. До этого российские официальныелица называли наших соперников и даже врагов исключительно "партнерами". "Такназываемыми" они стали сегодня и это тоже серьезный звоночек, свидетельствующийо том, что любому терпению когда-нибудь приходит конец.Далее российский лидер отметил, что власти Украины несобираются выполнять минские соглашения, в том числе в светеприближающихся выборов в этой стране. "Это связывает руки всемполитическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороневнутри страны будут трактоваться как, извините, измена родине", – сказал Путин.Он также предостерег украинских политиков от искушенияобострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов наУкраине. Путин выразил надежду, что украинские власти не пойдут по стопамэкс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утратившего свои территории, напав наЮжную Осетию в 2008 году.А это заявление можно трактовать как грозное предупреждениеКиеву. Если там вдруг забыли, что произошло после того, как Саакашвили напал нароссийских миротворцев и пытался силой захватить Южную Осетию, то сейчас самоевремя Порошенко и его команде вспомнить ту историю. Аналогии с Осетией иДонбассом – самые что ни на есть прямые.Не стоит также забывать, что и ранее Путин говорил оподдержке русскоязычного населения на Украине и заявлял, что Москва не броситего в беде. Сейчас, похоже, наступил "час икс": украинским властям предложено болеесерьезно выстаивать сою политику и не принимать необдуманных решений, незаботясь об их последствиях.