Российское руководство ждет,
когда сменится русофобская власть в Киеве и надеется, что с новым президентом Украины
Москва поладит. Владимир Путин дал развернутую оценку российско-украинским
отношениям. В его выступлении на Валдайском клубе впервые прозвучали знаковые
слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.
Российское руководство ждет,
когда сменится русофобская власть в Киеве и надеется, что с новым президентом Украины
Москва поладит. Владимир Путин дал развернутую оценку российско-украинским
отношениям. В его выступлении на Валдайском клубе впервые прозвучали знаковые
слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.
На Петра Порошенко Москва
больше не делает ставку, на нынешнем лидере Незалежной поставлен крест. Владимир
Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать
отношения и договариваться. Он отметил, что надо дождаться, пока
закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый
руководитель.
"Мы к этому готовы, мы этого хотим", -
добавил президент. Если проанализировать это высказывание Путина, то становится
ясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от его
поддержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещаний
выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе.
Почти пять лет Россия верила нынешним украинским
властям, пыталась в чем-то идти им навстречу и даже вкладывала деньги в
экономику ближайшего соседа. Но сейчас, судя по всему, терпение Кремля лопнуло
и там решили просто дождаться смены власти в Киеве, а затем, как говорится, начать с нуля выстраивание отношений.
И следующие заявления Путина, прозвучавшие сегодня в
Сочи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" – тому подтверждение.
Российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев
это – русофобия и антироссийские настроения.
"Больше товаров не осталось. За это им все прощают,
потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, что
Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому что
считают, что конкуренция будет в мире возрастать в результате такой
кооперации", – сказал Владимир Путин.
К слову сказать, в этом заявление впервые прозвучала и формулировка "так
называемые" по отношению к нашим западным партнерам. До этого российские официальные
лица называли наших соперников и даже врагов исключительно "партнерами". "Так
называемыми" они стали сегодня и это тоже серьезный звоночек, свидетельствующий
о том, что любому терпению когда-нибудь приходит конец.
Далее российский лидер отметил, что власти Украины не
собираются выполнять минские соглашения, в том числе в свете
приближающихся выборов в этой стране. "Это связывает руки всем
политическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороне
внутри страны будут трактоваться как, извините, измена родине", – сказал Путин.
Он также предостерег украинских политиков от искушения
обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на
Украине. Путин выразил надежду, что украинские власти не пойдут по стопам
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утратившего свои территории, напав на
Южную Осетию в 2008 году.
А это заявление можно трактовать как грозное предупреждение
Киеву. Если там вдруг забыли, что произошло после того, как Саакашвили напал на
российских миротворцев и пытался силой захватить Южную Осетию, то сейчас самое
время Порошенко и его команде вспомнить ту историю. Аналогии с Осетией и
Донбассом – самые что ни на есть прямые.
Не стоит также забывать, что и ранее Путин говорил о
поддержке русскоязычного населения на Украине и заявлял, что Москва не бросит
его в беде. Сейчас, похоже, наступил "час икс": украинским властям предложено более
серьезно выстаивать сою политику и не принимать необдуманных решений, не
заботясь об их последствиях.