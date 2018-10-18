Максим Фадеев признался в любви к юной певице. Продюсер сделал Кристине Кошелевой ценный подарок день ее рождения.

Максим Фадеев признался в любви к юной певице. Продюсерсделал Кристине Кошелевой ценный подарок день ее рождения.Певица с Урала Кристина Кошелева просто покорила известногороссийский продюсера и композитора. Максим Фадеев написал прочувствованноепризнание в Instagram, приурочив публикацию ко дню рождения девушки. И призвалсвоих поклонников присоединитьсяпоздравлениям."Как я рад, что этот год подарил нам тебя! Всем сердцемхочу, чтобы ты была самой счастливой! И очень люблю тебя!", – написалФадеев.Кристина Кошелева участвовала в проекте "Песни" наканале ТНТ. Победительницей по итогам зрительского голосования певица не стала.Однако так понравилась Фадееву, что продюсер заключил с ней контракт. Уже послеокончания телепроекта появилась информация о том, что Кристина записалаофициальный саундтрек фильму "Русалка" под названием "Снилось,как люблю", пишет Ura.ru.Эти летом стало известно о выходе первого сольного клипа Кошелевой.Продюсер подравил Кристину с дебютом – а также выразил надежду, что воплотит сней свои "самые смелые идеи".На сей раз одними поздравлениями и признаниями в любвиФадеев не ограничился. Он подарил имениннице видеозапись ее первого сольногоконцерта, оставив ссылку в сториз Instagramm.Ранее стало известно, что Максим Фадеев и его лейблMalfa покинули проект "Песни" на ТНТ.Поклонники шоу спорят, кто займет место Фадеева. Называют Константина Меладзе и его продюсерский центр Meladze Music, а также Басту с лейблом Gazgolder. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было, интрига сохраняется.