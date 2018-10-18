Максим Фадеев признался в любви к юной певице. Продюсер
сделал Кристине Кошелевой ценный подарок день ее рождения.
Максим Фадеев признался в любви к юной певице. Продюсер
сделал Кристине Кошелевой ценный подарок день ее рождения.
Певица с Урала Кристина Кошелева просто покорила известного
российский продюсера и композитора. Максим Фадеев написал прочувствованное
признание в Instagram, приурочив публикацию ко дню рождения девушки. И призвал
своих поклонников присоединиться
поздравлениям.
"Как я рад, что этот год подарил нам тебя! Всем сердцем
хочу, чтобы ты была самой счастливой! И очень люблю тебя!", – написал
Фадеев.
Кристина Кошелева участвовала в проекте "Песни" на
канале ТНТ. Победительницей по итогам зрительского голосования певица не стала.
Однако так понравилась Фадееву, что продюсер заключил с ней контракт. Уже после
окончания телепроекта появилась информация о том, что Кристина записала
официальный саундтрек фильму "Русалка" под названием "Снилось,
как люблю", пишет Ura.ru.
Эти летом стало известно о выходе первого сольного клипа Кошелевой.
Продюсер подравил Кристину с дебютом – а также выразил надежду, что воплотит с
ней свои "самые смелые идеи".
На сей раз одними поздравлениями и признаниями в любви
Фадеев не ограничился. Он подарил имениннице видеозапись ее первого сольного
концерта, оставив ссылку в сториз Instagramm.
Ранее стало известно, что Максим Фадеев и его лейблMalfa покинули проект "Песни" на ТНТ.Поклонники шоу спорят, кто займет место Фадеева. Называют Константина Меладзе и его продюсерский центр Meladze Music, а также Басту с лейблом Gazgolder. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было, интрига сохраняется.