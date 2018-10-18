Бабушка керченского стрелка Владислава Рослякова, который накануне устроил взрыв в местном колледже, рассказала о внуке. По словам женщины, парень был добрым и отзывчивым, часто помогал ей по хозяйству. Кроме того, никаких странностей в его поведении она не замечала.

Бабушка керченского стрелка Владислава Рослякова,который накануне устроил взрыв в местном колледже, рассказала о внуке.По словам женщины, парень был добрым и отзывчивым, часто помогал ей похозяйству. Кроме того, никаких странностей в его поведении она незамечала.Поее словам, отец парня – ее сын – много пил. "И когда Владик был в пятомклассе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру", -цитирует женщину "Комсомольская правда".Онарассказала, что внук посещал ее каждую неделю. Последний раз,вспоминала женщина, они виделись неделю назад. "Настроение у негохорошее было", – сказала она.Впрочем,в поведении Владислава женщина все-таки заметила странность. По еесловам, парень забрал из ее дома все семейные фотографии. "Сказал, чтохочет их перефотографировать и новый альбом сделать", – объяснила она.Трагедияв Керчи произошла накануне, 17 сентября. Студент четвертого курсаВладислав Росляков расстрелял учащихся техникума и подорвал самодельноевзрывное устройство. В настоящий момент известно о 21 погибшем, более 40человек остаются в больницах. Некоторые из них – в тяжелом состоянии.ГлаваМинздрава Вероника Скворцова назвала травмы пострадавшим "оченьсерьезными". По ее словам, медики находят внутри органов шайбы,металлические шарики. В основном у пострадавших минно-взрывные раны,уточнила руководитель ведомства.Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает, что у злоумышленника могли быть сообщники.По словам соседей Рослякова,молодой человек проявлял жестокость еще в детстве. "Он котов ловил,душил их веревками. Мы его все время гоняли", – приводит слова соседкистрелка портал "Керчь инфо".