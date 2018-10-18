Бабушка керченского стрелка Владислава Рослякова,
который накануне устроил взрыв в местном колледже, рассказала о внуке.
По словам женщины, парень был добрым и отзывчивым, часто помогал ей по
хозяйству. Кроме того, никаких странностей в его поведении она не
замечала.
Бабушка керченского стрелка Владислава Рослякова,
который накануне устроил взрыв в местном колледже, рассказала о внуке.
По словам женщины, парень был добрым и отзывчивым, часто помогал ей по
хозяйству. Кроме того, никаких странностей в его поведении она не
замечала.
По
ее словам, отец парня – ее сын – много пил. "И когда Владик был в пятом
классе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру", -
цитирует женщину "Комсомольская правда".
Она
рассказала, что внук посещал ее каждую неделю. Последний раз,
вспоминала женщина, они виделись неделю назад. "Настроение у него
хорошее было", – сказала она.
Впрочем,
в поведении Владислава женщина все-таки заметила странность. По ее
словам, парень забрал из ее дома все семейные фотографии. "Сказал, что
хочет их перефотографировать и новый альбом сделать", – объяснила она.
Трагедия
в Керчи произошла накануне, 17 сентября. Студент четвертого курса
Владислав Росляков расстрелял учащихся техникума и подорвал самодельное
взрывное устройство. В настоящий момент известно о 21 погибшем, более 40
человек остаются в больницах. Некоторые из них – в тяжелом состоянии.
Глава
Минздрава Вероника Скворцова назвала травмы пострадавшим "очень
серьезными". По ее словам, медики находят внутри органов шайбы,
металлические шарики. В основном у пострадавших минно-взрывные раны,
уточнила руководитель ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает, что у злоумышленника могли быть сообщники.
По словам соседей Рослякова,
молодой человек проявлял жестокость еще в детстве. "Он котов ловил,
душил их веревками. Мы его все время гоняли", – приводит слова соседки
стрелка портал "Керчь инфо".