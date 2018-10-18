Человеческие эмбрионы, неуязвимые для ВИЧ, удалось создать
российским ученым. Исследователи закрепили в генах устойчивость к воздействию смертельного
вируса.
Человеческие эмбрионы, неуязвимые для ВИЧ, удалось создать
российским ученым. Исследователи закрепили в генах устойчивость к воздействию смертельного
вируса.
Способность некоторых пациентов долгое время подавлять ВИЧ долгое
время удивляла врачей. Причина, в конце концов, выяснилась: оказалось, что в
геноме человека есть несколько генов, работа которых критически важна для ВИЧ -
и в то же время не слишком существенна для иммунных клеток.
Люди, у которых обнаружились мутации в этих генах, были
фактически неуязвимыми для действия многих видов . Российские молекулярные
биологи решили скопировать эти изменения.
Исследователи успешно применили недавно открытый геномный
редактор, заменив с его помощью "обычную" версию гена CCR5 на его
"неуязвимую" разновидность в ДНК человеческого зародыша. Подчеркивается,
что использованные для опыта эмбрионы изначально не были жизнеспособными из-за
фатальных ошибок при слиянии яйцеклеток и сперматозоидов и неправильного числа
хромосом. Естественно, было получено и согласие родителей.
Команда под руководством профессора НМИЦ акушерства имени
Кулакова Геннадия Сухих получила впечатляющий результат. Часть зародышей с
измененным геном погибла – они обладали неправильным числом хромосом. Однако более
половины выжили и оказались невосприимчивы к действию .
По словам ученых, результаты более чем обнадеживающие. Новый
метод уже помогает в лечении больных ВИЧ. Подобный же прием можно использовать
для защиты беременных женщин, зараженных ВИЧ – не позволяя вирусу проникнуть внутрь
плода, передает РИА Новости.