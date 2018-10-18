Человеческие эмбрионы, неуязвимые для ВИЧ, удалось создать российским ученым. Исследователи закрепили в генах устойчивость к воздействию смертельного вируса.

Человеческие эмбрионы, неуязвимые для ВИЧ, удалось создатьроссийским ученым. Исследователи закрепили в генах устойчивость к воздействию смертельноговируса.Способность некоторых пациентов долгое время подавлять ВИЧ долгоевремя удивляла врачей. Причина, в конце концов, выяснилась: оказалось, что вгеноме человека есть несколько генов, работа которых критически важна для ВИЧ -и в то же время не слишком существенна для иммунных клеток.Люди, у которых обнаружились мутации в этих генах, былифактически неуязвимыми для действия многих видов . Российские молекулярныебиологи решили скопировать эти изменения.Исследователи успешно применили недавно открытый геномныйредактор, заменив с его помощью "обычную" версию гена CCR5 на его"неуязвимую" разновидность в ДНК человеческого зародыша. Подчеркивается,что использованные для опыта эмбрионы изначально не были жизнеспособными из-зафатальных ошибок при слиянии яйцеклеток и сперматозоидов и неправильного числахромосом. Естественно, было получено и согласие родителей.Команда под руководством профессора НМИЦ акушерства имениКулакова Геннадия Сухих получила впечатляющий результат. Часть зародышей сизмененным геном погибла – они обладали неправильным числом хромосом. Однако болееполовины выжили и оказались невосприимчивы к действию .По словам ученых, результаты более чем обнадеживающие. Новыйметод уже помогает в лечении больных ВИЧ. Подобный же прием можно использоватьдля защиты беременных женщин, зараженных ВИЧ – не позволяя вирусу проникнуть внутрьплода, передает РИА Новости.