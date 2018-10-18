ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Гитлера, который был составлен антропологом на основе показаний близкого друга фюрера. В тексте указывается, что Гитлер имел садомазохистские наклонности, а в молодые годы жил в Вене в гостинице с плохой репутацией и не чурался связей с мужчинами.

ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера. Этот документ был составлен антропологом на основе показаний близкого друга фюрера нацистов.В тексте указывается, что Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентацию.Кроме того, указывается, что в молодые годы он жил в Вене в гостинице с плохой репутацией.Считалось, что там пожилые мужчины находят себе молодых любовников. Гитлеру также приписывают влечение к его помощнику Рудольфу Гессу.Сам Гесс, как утверждается в докладе, придерживался нетрадиционной ориентации и носил прозвище "Фройлен Анна" за привычку одеваться в женские наряды, передает "Россия 24".