Сердобольная Настя не могла не отозваться на трагедию, которая разыгралась в Керчи 17 октября. На ее странице в тот же день появилась фотография свечи на черном фоне, но многие посчитали, что для балерины это очередной повод пропиариться.

Сердобольная Настя не могла не отозваться на трагедию, которая разыгралась в Керчи 17 октября. На ее странице в тот же день появилась фотография свечи на черном фоне, но многие посчитали, что для балерины это очередной повод пропиариться."Господи, какая же страшная трагедия в Керчи. И детки погибли... Этот теракт, устроенный подонком, принес горе во многие семьи... Мои соболезнования близким погибших", – написала расчувствовавшаяся Настя. Пост она обильно пересыпала смайликами и не забыла поставить хештег "#Анастасияволочкова". Как еще другие скорбящие поймут, что это именно ее слезы, а не какой-нибудь самозванки!?Подписчики, правда, в искренность Волочковой не поверили – порой кажется, что она мать родную за пиар продаст. "Настя поскорбит минут 5, пока натыкивает пост в инсте. Сегодня же вечером опять будет заливать шары в караоке", "Извините, но это высшей степени цинизм – ставить хэштег #анастасияволочкова под подобным", "Забыли, как она выставила 3 поста о пожаре в Кемерово и тут же свалила, сначала в цирк, потом в караоке? А дети тогда еще горели заживо. Лицемерка она и зарабатывающие себе популярность на людском горе", "Когда был траур по "Зимней вишне", она нон-стопом постила видосы из караоке. Тоже был траур. Ее и Мишаню просили убрать посты с весельем, но ей плевать (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали они.Кто-то из пользователей предложил Насте сдать кровь для пострадавших или перечислить хотя бы рубль родственникам погибших, но этот призыв остался незамеченным. Пару часов спустя Волочкова, как ни в чем не бывало, записывала рекламный ролик на своей шикарной кухне, нахваливая экологически чистые продукты.Отснявшись, Анастасия покатила в Петербург. Судя по белым цветам и улыбке, траур для нее исчерпывается публикацией фотографии со свечкой...