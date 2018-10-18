Сердобольная Настя не могла не отозваться на трагедию, которая разыгралась в Керчи 17 октября. На странице балерины в тот же день появилась фотография свечи на черном фоне. Но многие люди посчитали, что для балерины это лишь очередной повод пропиариться.

Сердобольная Настя не могла не отозваться на трагедию, которая разыгралась в Керчи 17 октября. На странице балерины в тот же день появилась фотография свечи на черном фоне. Но многие люди посчитали, что для балерины это лишь очередной повод пропиариться."Господи, какая же страшная трагедия в Керчи. И детки погибли... Этот теракт, устроенный подонком, принес горе во многие семьи... Мои соболезнования близким погибших", – написала расчувствовавшаяся Настя. Пост она обильно пересыпала смайликами и не забыла поставить хэштег "#Анастасияволочкова". А то как же другие скорбящие поймут, что это именно ее слезы, а не какой-нибудь самозванки!Люди, правда, в искренность Волочковой не поверили – порой кажется, что она мать родную за пиар продаст. "Настя поскорбит минут 5, пока натыкивает пост в инсте. Сегодня же вечером опять будет заливать шары в караоке", "Извините, но это высшей степени цинизм – ставить хэштег #анастасияволочкова под подобным", "Забыли, как она выставила 3 поста о пожаре в Кемерово и тут же свалила, сначала в цирк, потом в караоке? А дети тогда еще горели заживо. Лицемерка она и зарабатывающие себе популярность на людском горе", "Когда был траур по "Зимней вишне", она нон-стопом постила видосы из караоке. Тоже был траур. Ее и Мишаню просили убрать посты с весельем, но ей плевать", – комментируют публикацию люди.Кто-то из пользователей предложил Насте сдать кровь для пострадавших или перечислить хотя бы рубль родственникам пострадавших. Чтобы словами подкрепить свою скорбь. Но эти призывы остались незамеченными... Зато уже пару часов спустя Волочкова, как ни в чем не бывала, записывала рекламный ролик на своей шикарной кухне, нахваливая экологически чистые продукты.А, отснявшись, покатила в Петербург. Судя по белым цветам в руке и улыбке, траур для Волочковой исчерпал себя публикацией фотографии со свечкой...