Ксения Собчак решила заняться слежкой за звездами
российского шоу-бизнеса. Телеведущая сняла на камеру Наталью Ионову, страстно
целующуюся с мужчиной.
Ксения Собчак решила заняться слежкой за звездами
российского шоу-бизнеса. Телеведущая сняла на камеру Наталью Ионову, страстно
целующуюся с мужчиной.
Глюкозу (она же Наталья Ионова) телеведущая и экс-кандидат в
президенты выследила на светской вечеринке. Ксения Собчак застала певицу в тот
момент, когда та слилась в страстном поцелуе с неким высоким мужчиной.
Новоявленного папарацци ждало небольшое разочарование -
кавалер оказался мужем Натальи, предпринимателем Александром Чистяковым. "Ну
вот, все испортила", – посетовал Александр, отмахиваясь от назойливой
Собчак.
Однако изумленная светская львица не отставала. "Спустя
годы брака так целоваться, ребята...", – только и смогла с завистью сказать
Собчак. Видимо, у нее в семье все по-другому, делает вывод издание Paparazzi.ru.
Тем временем стало известно, что Ксения Собчак возвращается
в журналистику. В конце октября выйдет в эфир ее новая программа "Собчак
без правил". Как сообщается, телеведущая выступит не в привычной роли
журналиста и интервьюера, а будет дебатировать с приглашенными гостями. Те, в
свою очередь, также смогут задать ведущей провокационные вопросы.