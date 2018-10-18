Ксения Собчак решила заняться слежкой за звездами российского шоу-бизнеса. Телеведущая сняла на камеру Наталью Ионову, страстно целующуюся с мужчиной.

Ксения Собчак решила заняться слежкой за звездамироссийского шоу-бизнеса. Телеведущая сняла на камеру Наталью Ионову, страстноцелующуюся с мужчиной.Глюкозу (она же Наталья Ионова) телеведущая и экс-кандидат впрезиденты выследила на светской вечеринке. Ксения Собчак застала певицу в тотмомент, когда та слилась в страстном поцелуе с неким высоким мужчиной.Новоявленного папарацци ждало небольшое разочарование -кавалер оказался мужем Натальи, предпринимателем Александром Чистяковым. "Нувот, все испортила", – посетовал Александр, отмахиваясь от назойливойСобчак.Однако изумленная светская львица не отставала. "Спустягоды брака так целоваться, ребята...", – только и смогла с завистью сказатьСобчак. Видимо, у нее в семье все по-другому, делает вывод издание Paparazzi.ru.Тем временем стало известно, что Ксения Собчак возвращаетсяв журналистику. В конце октября выйдет в эфир ее новая программа "Собчакбез правил". Как сообщается, телеведущая выступит не в привычной ролижурналиста и интервьюера, а будет дебатировать с приглашенными гостями. Те, всвою очередь, также смогут задать ведущей провокационные вопросы.