Встреча был коротка, в ночь ее поезд унес, – пела Алла Пугачева в Миллионе алых роз. Эти слова могли бы стать эпиграфом к красивому роману, который был у Гогена Солнцева и его 63-летней Екатерины Терешкович. Увы, их счастье, которому так все завидовали, было недолгим.

"Встреча был коротка, в ночь ее поезд унес", – пела Алла Пугачева в "Миллионе алых роз". Эти слова могли бы стать эпиграфом к красивому роману, который был у Гогена Солнцева и его 63-летней Екатерины Терешкович. Увы, их счастье, которому так все завидовали, было недолгим."Воспоминания... Знаете, иногда, даже женатому человеку становиться грустно и одиноко. И это даже не жалоба на нашу с Катей совместную жизнь. Просто в душе почему то возникла пустота, – плачет Гоген. – Я бы хотел спросить свою дорогую жену, почему так долго нет связи с ней? Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим, в семье все решают вместе!""Господа, передайте моей жене, если увидите ее у себя в квартире, пусть хотя бы вернет, уважение к себе. Все ж, взрослый человек! Катя, я серьезно! Мы не подростки. Разочаровался...", – такую запись оставил у себя на странице Солнцев. Но при этом, оплакивая уход старушки-жены, не забыл поставить ссылки на программу, в которых, очевидно, скоро будет обсуждаться эта душещипательная история – "Прямой эфир", "Пусть говорят", "Битва экстрасенсов", "Секрет на миллион".Напомним, что 37-летний шоумен несколько дней назад выложил в соцсеть снимок со своей родной тетей Светланой Черепановой. И пояснил, что уже немолодая молодая жена Екатерина Терешкович с ней не ладит. "С утра день был нелегкий, – чуть не плачет Солнцев. – Катерина у нас – человек сложный. Когда припрет, хочет побыть в одиночестве (до сих пор не знаю, что с ней). Она куда-то ретировалась, когда узнала, что Светлана собирается приехать..."С тех пор престарелая по паспорту, но помолодевшая при помощи пластики жена бывшего участника "Дома-2" перестала выходить на связь. Ее телефоны не отвечают, а дома она не появляется. Что с бабушкой, где она и жива ли вообще – бог ведает. Может быть, нашла себе нового молодого жеребца и куражится теперь, забыв про 37-летнего Гогена.