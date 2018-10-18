Соседка керченского убийца Владислава Рослякова рассказала, что он с детства был жестоким мальчиком и имел склонность к оружию. По ее словам, он был со странностями. Его мать ходила в секту и водила туда сына.

Владислав Росляков с детства был жестоким мальчиком и имел склонность к оружию. Об этом RT рассказала его соседка. По ее словам, один раз он даже стрелял ей по ногам.Также она сообщила, что Владислав был "со странностями", как и его отец: говорил странные вещи, выходил на улицу с саблей. Мать мальчика она практически не знала, но предполагает, что она ходила в какую-то секту и водила туда сына.Вместе с тем другие знакомые и преподаватели говорят о Владе как о спокойном мальчике. "Хорошо учился, тихенький, очень тихий, но необщительный… И все!" – говорит преподаватель Ольга Михайличенко. Друзей у Рослякова не было.Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала РИА Новости, что перед тем как пойти в колледж, Владислав профессионально стер все данные со своего компьютера. По ее словам, когда попытались достать данные с его компьютера, то "там стерто так, что и из памяти ничего не возьмешь".Мотивы убийцы остаются неизвестными. Также непонятно, где он взял деньги на ружье и патроны."Ни с кем не общался, был замкнут. Мать убита горем, отец в недоумении. Друзей нет, все свои сведения профессионально стер с компьютера. Вот такие вопросы, на которые нет ответа", — сказала Лубина.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что следствие устанавливает возможных сообщников студента. По его мнению, Рослякова кто-то готовил, он не мог один устроить стрельбу и взрыв​​​. "Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлен, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог", — сказал Аксенов.Такого же мнение придерживается и преподаватель политехнического колледжа Елена Полюшкина. Лично она Рослякова не знала. Она считает, что парня использовали. "Я думаю, что надо сильнее работать с теми, кто для общества незаметно и тихо работает с ребятами через определенные группы в интернете", — сказала она.17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже в Керчи. По последним данным, погибли 19 человек. Пострадали более 50 человек, все пострадавшие и погибшие уже опознаны.