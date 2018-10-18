Злоумышленник установил на мотоцикл специальный маячок для определения местонахождения и передал новому владельцу, а затем отогнал похищенный мотоцикл в арендованный гараж...

«Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы по подозрению в краже мотоцикла с подземной стоянки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» поступило сообщение от 36-летнего жителя Москвы о краже принадлежащего ему мотоцикла марки «БМВ» с подземной парковки, расположенной на улице Пырьева. Материальный ущерб составил около 1 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение подозреваемого и задержали его.Установлено, что злоумышленник некоторое время назад выставил вышеуказанный мотоцикл на продажу через Интернет. Когда нашелся покупатель, он установил на него специальный маячок для определения местонахождения и передал новому владельцу. Отследив, что транспортное средство ставится на подземную парковку, мужчина проник на ее территорию, нашел мотоцикл, поменял номера, завел при помощи специальных инструментов и уехал. Злоумышленник отогнал похищенный мотоцикл в арендованный гараж с целью дальнейшей продажи.Следственным отделом ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93