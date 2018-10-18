На официальном сайте администрации города Керчь опубликован список пострадавших при стрельбе в политехническом колледже, которые госпитализированы в различные лечебные заведения.

На официальном сайте администрации города Керчь опубликован список пострадавших при стрельбе в политехническом колледже, которые госпитализированы в различные лечебные заведения:Ленинская ЦРББочка Мария Андреевна, 26.11.2001Соколова Анастасия Сергеевна, 30.05.2000Ротаенко Анна Геннадьевна, 06.09.2002Лоло Яна Игоревна, 06.09.2002Зарубина Ксения Руслановна, 25.02.2000Рыбкин Никита Игоревич, 04.10.2002Веремюк Данила Александрович, 20.04.2001Альшевский Игорь Сергеевич, 04.08.1998Керченская больница им. ПироговаЛысенко Елизавета Денисовна, 01.03.2001Ильясова Арзы Расимовна, 15.03.2003Калиниченко Наталья Юрьевна, 15.04.2002Пономарева Виктория Александровна, 13.04.2003Грищенко Николай Сергеевич, 12.12.2001Грищенко Ольга НиколаевнаБурлов Евгений Алексеевич 05.10.2002Карпушева Фатиме Наильевна, 02.10.2002Александрова Кристина Николаевна, 10.08.2003Михлина Юлия Сергеевна, 30.03.2003Дьяченко Ксения Георгиевна, 14.01.2001Егорова Яна Витальевна, 19.07.1998Третьякова Наталья Андреевна, 11.06.2000Розанова Любовь Андреевна, 13.11.1999Дейнега Карина Александровна, 03.03.2000Голозубова Татьяна Андреевна, 24.05.2003Чурина Надежда КонстантиновнаГаланова Алла ВладиморовнаВасильева Ирина АнатольевнаДемчук Виктория Витальевна, 04.04.2001Паникоровская Наталья ИвановнаБрагина Екатерина ДмитриевнаПьянова Валентина МаксимовнаТемрюкская ЦРБЗацаренко Валерия Константиновна, 08.09.2001Гурская Ксения Андреевна, 14.07.2002Красницкая Екатерина Николаевна, 19.07.2002Краснодарская больницаПиненжик Олег Александорич, 28.10.1999Шилина Анна Вячеславовна, 29.03.2001Республиканская детская клиническая больницаРадько Анастасия Юрьевна, 29.04.2002Симферопольская № 6Гуцуляк Виктория Александровна, 14.09.1999Жукова Виктория Андреевна, 27.07.1996СемашкоКрутько Николай Константинович, 02.06.2000Керченский онкодиспансерНиколаева Юлия Владимировна, 09.03.1990Кондрашечкин Валентин Витальевич, 15.06.2000Двое неизвестныхКак сообщалось, в результате взрыва и стрельбы, устроенных студентом четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владиславом Росляковым, погибли 19 человек. Сам преступник после расправы покончил с собой.