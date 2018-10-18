Финансовая сфера стала самой высокооплачиваемой в России по итогам первого квартала 2018 года, сообщает со ссылкой на отчет аналитического центра НАФИ

Эксперты проанализировали статистику основных показателей рынка труда и пришли к выводу, что средний заработок финансистов составляет 87 991 рубль, вдвое превышая общероссийский показатель. По данным специалистов, средняя месячная зарплата по стране — 42 521 рубль (до вычета НДФЛ).На втором месте рейтинга оказались профессии, связанные с добычей полезных ископаемых (86 982 рубля), а на третьем — со сферой информации и связи (70 839 рублей).Самые низкие доходы были зафиксированы среди служащих гостиниц и предприятий общественного питания, их зарплата в среднем составила 25 842 рубля. Также не слишком прибыльными оказались сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство (28 251 рубль) и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов (30 519 рубль).Также эксперты указали регионы с самыми высокими и низкими заработками. В списке лидируют Центральный (53 406 рублей) и Дальневосточный (52 759 рублей) федеральные округа, за ними следует Северо-Запад (48 654 рубля). Самая низкая средняя заплата зафиксирована в Северо-Кавказском округе — 26 251 рубль.