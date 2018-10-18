Турецкие следователи девять часов осматривали резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Они продолжают изучать обстоятельства исчезновения журналиста Джамаля Хашогги - саудовского подданного, который в последнее время проживал в США и работал обозревателем Вашингтон Пост.

Турецкие следователи девять часов осматривали резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Они продолжают изучать обстоятельства исчезновения журналиста Джамаля Хашогги — саудовского подданного, который в последнее время проживал в США и работал обозревателем "Вашингтон Пост".Обыски в резиденции консула должны были пройти еще во вторник, но криминалистов в здание не пустили, так как в нем находилась семья дипломата. За несколько часов до того, как турецким следователям позволили начать работу, в резиденции побывали 11 саудовских следователей.Джамаль Хашогги критиковал власти королевства, напоминает телеканал "Россия 24". Турецкая полиция предполагает, что второго октября, когда журналист пришел в саудовское консульство для оформления документов, его убили.