Специалисты устраняют технологический дефект на тепловой сети

Специалисты устраняют технологический дефект на тепловой сетиТысячи жителей Владимира остались без тепла и горячей воды. 17 октября рабочие копали яму на проспекте Ленина, и произошла авария на теплосетях. Устранить ее пообещали как можно скорее.В компании «Владимирские коммунальные системы» рассказали, что специалисты устраняют технологический дефект на тепловой сети. Для этих работ привлекли 9 человек и 6 спецмашин.Летняя ремонтная кампания в областной столице, по информации «ВКС», успешно завершилась. Коммунальщики провели около 500 гидравлических испытаний теплосетей. На участках, где выявили какой-либо дефект, провели ремонт, заменили больше 5 км трубопровода. Также рабочие провели реконструкцию на 23 объектах теплосетей.Однако отопление дали лишь несколько дней назад, а первая авария уже случилась. В прошлом отопительном сезоне аварии на теплосетях были, но непродолжительное время.