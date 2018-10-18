Владислав Росляков вел замкнутый образ жизни. План вооруженного нападения он разработал самостоятельно, и готовился к своей акции в одиночку.

Владислав Росляков вел замкнутый образ жизни. Планвооруженного нападения он разработал самостоятельно, и готовился к своей акциив одиночку.Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа малообщался со сверстниками. И в разработанный им план нападения на учебное заведениеникого не посвящал."Первоначальный анализ круга интересов и общенияРослякова показывает, что он вел затворнический образ жизни, практически ни скем не контактировал, в каких-либо компаниях не участвовал", – приводит"Интерфакс" слова информированного источника.Следствие успело изучить личную жизнь Владислава. Экспертыпришли к выводу, что массовое убийство своих земляков он разработал иосуществил в одиночку. Они предполагают, что замкнутым и необщительным Росляковстал из-за проблем в семье: после развода родителей отца он видел редко, а матьмного времени проводила на работе.Выяснилось, что у студента не было близких друзей. Не было икаких-либо свойственных его сверстникам романтических отношений спротивоположным полом – это, считает эксперт, свидетельствует об определенных отклонениях впсихике.Изучив компьютер Владислава, следователи установили, чтоизучением стрелкового оружия Росляков увлекся три года назад. Тогда же он стал интересоватьсявзрывными устройствами и тем, как их изготовить. Напомним, ранее глава КрымаСергей Аксенов – а вслед за ним и некоторые специалисты – выражали сомнения втом, что молодой человек смог бы провести такую акцию самостоятельно.17 октября Владислав вошел в колледж через запасный выход.Он поднялся на второй этаж, переоделся в туалете и, выйдя оттуда, открыл прицельнуюстрельбу из ружья по всем, кто попадался на глаза. Затем студент спустился встоловую на первом этаже, бросил туда сумку с бомбой, быстро вернулся на второйэтаж, зашел в библиотеку и свел счеты с жизнью. По последним данным, погиб 21человек, около 50 ранены.