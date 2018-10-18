Владислав Росляков вел замкнутый образ жизни. План
вооруженного нападения он разработал самостоятельно, и готовился к своей акции
в одиночку.
Владислав Росляков вел замкнутый образ жизни. План
вооруженного нападения он разработал самостоятельно, и готовился к своей акции
в одиночку.
Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа мало
общался со сверстниками. И в разработанный им план нападения на учебное заведение
никого не посвящал.
"Первоначальный анализ круга интересов и общения
Рослякова показывает, что он вел затворнический образ жизни, практически ни с
кем не контактировал, в каких-либо компаниях не участвовал", – приводит
"Интерфакс" слова информированного источника.
Следствие успело изучить личную жизнь Владислава. Эксперты
пришли к выводу, что массовое убийство своих земляков он разработал и
осуществил в одиночку. Они предполагают, что замкнутым и необщительным Росляков
стал из-за проблем в семье: после развода родителей отца он видел редко, а мать
много времени проводила на работе.
Выяснилось, что у студента не было близких друзей. Не было и
каких-либо свойственных его сверстникам романтических отношений с
противоположным полом – это, считает эксперт, свидетельствует об определенных отклонениях в
психике.
Изучив компьютер Владислава, следователи установили, что
изучением стрелкового оружия Росляков увлекся три года назад. Тогда же он стал интересоваться
взрывными устройствами и тем, как их изготовить. Напомним, ранее глава Крыма
Сергей Аксенов – а вслед за ним и некоторые специалисты – выражали сомнения в
том, что молодой человек смог бы провести такую акцию самостоятельно.
17 октября Владислав вошел в колледж через запасный выход.
Он поднялся на второй этаж, переоделся в туалете и, выйдя оттуда, открыл прицельную
стрельбу из ружья по всем, кто попадался на глаза. Затем студент спустился в
столовую на первом этаже, бросил туда сумку с бомбой, быстро вернулся на второй
этаж, зашел в библиотеку и свел счеты с жизнью. По последним данным, погиб 21
человек, около 50 ранены.