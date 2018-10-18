Рост уровня заработной платы на предприятиях и в организациях региона - наша главная амбициозная задача. Такое заявление сделал сегодня Владимир Сипягин на встрече с предпринимателями.

Рост уровня заработной платы на предприятиях и в организациях региона - наша главная амбициозная задача. Такое заявление сделал сегодня Владимир Сипягин на встрече с предпринимателями. Губернатор сказал, что для бизнес-структур, которые работают на развитие области и улучшение жизни людей, будут налоговые льготы и реальная помощь в совершенствовании инфраструктуры. Что касается крупных выставок или форумов, теперь будет оцениваться их рентабельность. Предприятия будут участвовать в них только на добровольной основе, поборов не будет! Вся прибыль бизнеса должна идти исключительно на развитие и на повышение оплаты труда работников, – заявил Владимир Сипягин.