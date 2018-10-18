Владимирское отделение ЦБ рассказало свежие данные по росту цен

Владимирское отделение ЦБ рассказало свежие данные по росту ценВладимирское отделение Центрального банка рассказало свежие данные по росту цен.В сентябре годовая инфляция 33 регионе возросла с 2,7% до 3,3%. Региональный уровень роста цен на различные продукты и услуги очень приблизился к показателю по стране, который составляет 3,4%.Цены на продовольственные товары в области увеличились до 2% в годовом выражении, что ниже чем в целом России, где этот показатель равен 2,5%.В первом месяце осени в регионе усилился рост цен на мясо и мясопродукты, фрукты и овощи, а также рыбу.«Рост цен на мясопродукты связан с сокращением поголовья свиней из-за африканской чумы», - объяснили в Центробанке.Зато заметно замедление роста цен на овощи, например, на свеклу, картофель и морковь, а также по алкогольным напиткам отечественного производства.Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 3,9% в годовом выражении, а по России в целом непродовольственная инфляция держится на уровне 4%.«Это связано с удорожанием легковушек, бензина АИ-92 и АИ-95, лекарств, некоторых электротоваров (холодильники, утюги и стиральные машины), а также бытовых средств», - проанализировали в отделении Центробанка во Владимирской области.А если говорить о годовом приросте цен в сфере услуг в 33 регионе, то он, как и по России в целом, вырос до 4,4%.Это связывают с ростом цен на услуги негосударственных университетов, экскурсионные поездки и услуги сотовых операторов.