Владимирское отделение ЦБ рассказало свежие данные по росту цен
Владимирское отделение ЦБ рассказало свежие данные по росту цен
Владимирское отделение Центрального банка рассказало свежие данные по росту цен.
В сентябре годовая инфляция 33 регионе возросла с 2,7% до 3,3%. Региональный уровень роста цен на различные продукты и услуги очень приблизился к показателю по стране, который составляет 3,4%.
Цены на продовольственные товары в области увеличились до 2% в годовом выражении, что ниже чем в целом России, где этот показатель равен 2,5%.
В первом месяце осени в регионе усилился рост цен на мясо и мясопродукты, фрукты и овощи, а также рыбу.
«Рост цен на мясопродукты связан с сокращением поголовья свиней из-за африканской чумы», - объяснили в Центробанке.
Зато заметно замедление роста цен на овощи, например, на свеклу, картофель и морковь, а также по алкогольным напиткам отечественного производства.
Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 3,9% в годовом выражении, а по России в целом непродовольственная инфляция держится на уровне 4%.
«Это связано с удорожанием легковушек, бензина АИ-92 и АИ-95, лекарств, некоторых электротоваров (холодильники, утюги и стиральные машины), а также бытовых средств», - проанализировали в отделении Центробанка во Владимирской области.
А если говорить о годовом приросте цен в сфере услуг в 33 регионе, то он, как и по России в целом, вырос до 4,4%.
Это связывают с ростом цен на услуги негосударственных университетов, экскурсионные поездки и услуги сотовых операторов.