Рекордное воздушное судно успешно прошло первые лётные испытания.

16 октября 2018 года в КНР успешно прошёл первые лётные испытания крупнейший в мире беспилотный транспортный самолёт. Воздушное судно носит название "Фэйхун 98", то есть "Летящий лебедь 98".Как сообщает ТАСС, взлётная масса самолёта может достигать 2,5 тонны, из них на груз приходится 1,5 тонны. Грузовой отсек имеет размер 15 кубических метров. Крейсерская скорость "Летящего лебедя" составляет 180 километров в час, а максимальная высота – 4,5 километра.Без дозаправки самолёт может преодолеть 1200 километров. Важно, что для взлёта ему достаточно всего 150 метров взлётной полосы. Поэтому его можно использовать на горных или островных аэродромах.Как сообщается, система беспилотного управления воздушным судном разработана Китайской корпорацией космической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation).Напомним, что свежие новости из мира беспилотной авиации всегда можно найти в специальном разделе проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru).