Мужчину обвиняют в целой серии краж

Мужчину обвиняют в целой серии кражВ Коврове местного жителя обвиняют в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Следствие смогло установить причастность мужчины к трем ограблениям.Летом этого года ковровчанин работал кровельщиком. Случайно он узнал о месте, в котором начальник хранит крупную сумму денег. Когда бригадир отсутствовал, мужчина украл 170 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на мебель, бытовую технику и ювелирные украшения.А в сентябре злоумышленник похитил телевизор у своей знакомой. Технику он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.Мужчину задержали в момент, когда пытался сдать в пункт приема украденный у приятеля сварочный аппарат.Общая сумма ущерба за три грабежа составила 190 тысяч рублей.В отношении воришки возбудили 3 уголовных дела за кражу.