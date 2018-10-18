Злоумышленник, устроивший бойню в керченском колледже, мог действовать не один. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Злоумышленник, устроивший , мог действовать не один. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По
его словам, очевидно, что в здание учебного заведения преступник
заходил один. "Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд
коллег, этот негодяй один осуществить не мог", – сказал Аксенов. По
словам главы Крыма, сейчас спецслужбы должны установить организаторов
бойни.
Напомним,
в результате , по предварительным данным, погиб 21
человек. По словам Сергея Аксенова, похороны состоятся утром 19 октября.
Слова политика передает .
Министр
здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в больницах
остаются больше 40 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом
состоянии. Медики делают все возможное для спасения их жизней. Часть
пострадавших была отправлена в Симферополь, Москву и другие города.
Сообщения
о том, что в Керчи произошел взрыв начали поступать 17 октября после
полудня. Изначальная версия о взрыве газового баллона не получила
подтверждения, равно как и предположение о террористическом акте.
Позже
выяснилась личность нападавшего. Им оказался студент четвертого курса
Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков. Он расстрелял
из винтовки студентов учебного заведения, привел в действие взрывное
устройство. Тело нападавшего обнаружили в библиотеке на втором этаже.
Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и
более лиц.
По
словам женщины, которая жила рядом с домом, где снимали квартиру
Росляков и его мать, молодой человек проявлял жестокость еще в детстве.
"Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли", –
приводит слова соседки стрелка портал "Керчь инфо".