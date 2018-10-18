Злоумышленник, устроивший бойню в керченском колледже, мог действовать не один. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Злоумышленник, устроивший , мог действовать не один. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Поего словам, очевидно, что в здание учебного заведения преступникзаходил один. "Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взглядколлег, этот негодяй один осуществить не мог", – сказал Аксенов. Пословам главы Крыма, сейчас спецслужбы должны установить организаторовбойни.Напомним,в результате , по предварительным данным, погиб 21человек. По словам Сергея Аксенова, похороны состоятся утром 19 октября.Слова политика передает .Министрздравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в больницахостаются больше 40 пострадавших, некоторые из них находятся в тяжеломсостоянии. Медики делают все возможное для спасения их жизней. Частьпострадавших была отправлена в Симферополь, Москву и другие города.Сообщенияо том, что в Керчи произошел взрыв начали поступать 17 октября послеполудня. Изначальная версия о взрыве газового баллона не получилаподтверждения, равно как и предположение о террористическом акте.Позжевыяснилась личность нападавшего. Им оказался студент четвертого курсаКерченского политехнического колледжа Владислав Росляков. Он расстрелялиз винтовки студентов учебного заведения, привел в действие взрывноеустройство. Тело нападавшего обнаружили в библиотеке на втором этаже.Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух иболее лиц.Пословам женщины, которая жила рядом с домом, где снимали квартируРосляков и его мать, молодой человек проявлял жестокость еще в детстве."Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли", –приводит слова соседки стрелка портал "Керчь инфо".