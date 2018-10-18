Мужчина похитил запчасти от автомобилей с территории складского помещения.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца Оренбургской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).6 октября текущего года в вечернее время суток инспекторами ОГИБДД, находящимися на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль «ВАЗ 21053» под управлением 40-летнего уроженца Оренбургской области. В багажном отделении транспортного средства полицейские обнаружили бывшие в употреблении коробку передач от автомашины «ВАЗ», рулевую тягу от грузового автомобиля, двухцилиндровый компрессор и рулон алюминиевого провода. Пояснить, откуда в машине данные предметы, мужчина не смог.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что водитель работает водителем в одной из компаний и имеет доступ к складским помещениям. Воспользовавшись моментом, подозреваемый похитил с территории склада часть находящегося там имущества, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема лома. Довести преступный умысел до конца помешали полицейские.