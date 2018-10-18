Уголовные дела возбуждены в отношении 54-летнего и 66-летней местных жителей.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела в отношении 54-летнего и 66-летней местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Установлено, что летом текущего года фигуранты направили в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности пять уведомлений о прибытии уроженцев одной из среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своих домах. В действительности намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у местных жителей не было.Подозреваемые в нарушении миграционного законодательства находятся под подпиской о невыезде.