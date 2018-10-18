Также сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 10 человек

Также сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 10 человекВ Петушках Владимирской области произошел пожар в многоквартирном доме на улице Строителей. Происшествие случилось вечером 16 октября, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 10 человек, а также спасли женщину из горевшей квартиры.Получив сообщение о пожаре, сотрудники МЧС были на месте спустя 5 минут после вызова. Весь подъезд был в дыму - горела квартира на втором этаже. В горящем жилье спасатели обнаружили стоящую на балконе женщину. Выбраться оттуда самостоятельно она не могла. На нее надели спасательное устройство и вывели из квартиры.Сгорела внутренняя отделка квартиры на площади 5 квадратных метров. Причину пожара устанавливают.