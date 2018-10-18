В квартиру ворвались трое неизвестных, несколько раз ударили хозяйку, похитили мобильный телефон и ювелирные украшения, после чего скрылись...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Вешняки задержали троих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в грабеже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Вешняки обратилась 57-летняя жительница столицы, проживающая в одном из домов по Реутовской улице. Потерпевшая пояснила, что к ней в квартиру ворвались трое неизвестных, несколько раз ударили ее, похитили мобильный телефон и ювелирные украшения, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых на Реутовской улице. Ими оказались ранее судимые приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 31 до 35 лет.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73