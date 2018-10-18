Музыкант, актер и солист группы Multiverse поделился в Instagram видеороликом со своего концерта. На записи – фрагмент выступления, не вошедший в эфир.

Музыкант, актер исолист группы Multiverse поделился в Instagram видеороликом со своегоконцерта. На записи – фрагмент выступления, не вошедший в эфир.Для многих эта запись так бы и осталась тайной,если бы Никита не решил его обнародовать. Благодаря этому пользователи Сетисмогли почувствовать рок-атмосферуконцерта Преснякова."Кусочек, что не вошел в эфир. К нашему удивлению, живой звук тяжелой музыки вышел лучше, чем мы ожидали 🧐🤘🏻🤘🏻👍🏻", – подписал ролик артист. Фолловеры остались ввосторге от творчества Преснякова-младшего. Многие уверены, что родительские геныи талант парня сделают Multiverse знаменитым и успешным коллективом."Никита молодец, удачи тебеи парням из группы!", "Это было очень круто! Молодцы! Вокал простоогонь! Вы супер!", "Я тащусь от этого таланта, от этого голоса", "Талант!Музыка космическая! Я в восторге! Продолжайте, растите, творите!!!", – написалиНиките пользователи соцсети. Публикацию Преснякова посмотрели уже более 43тысяч раз.Напомним,Никита Пресняков со своей группой выпустили первую композицию в 2015 году. Втом же году они презентовали и первый клип.Как писали Dni.Ru, ранее певец стал звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Там он признался, что они с Аленой Красновой, ставшей ему женой, на некоторое время расставались. Сама избранница артиста призналась, что их отношения, как ей казалось, развиваются слишком быстро. Кроме того, ее смущала разница в возрасте.