Огонь распространился настолько быстро, что никто из находящихся в доме не смог выбраться на улицу

Огонь распространился настолько быстро, что никто из находящихся в доме не смог выбраться на улицуСтрашный пожар унёс жизни троих взрослых и ребенка. Он произошел ночью 18 октября в деревне Максимово Меленковского района. Огонь распространился настолько быстро, что никто из находящихся в доме не смог выбраться на улицу.Сообщение о пожаре в доме №13 на улице Красноармейской поступило на пульт диспетчера в 00.53. Через 7 минут спасатели были на месте, а еще через 12 минут смогли ликвидировать открытый огонь. Общая площадь пожара - 90 квадратных метров.По информации регионального СледКома, сгорел старый деревянный дом, который принадлежал 69-летнему инвалиду и его 66-летней сестре. Дом в основном использовался как дача. В момент происшествия внутри находилась и 43-летняя дочь женщины со 5-летним сыном.Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. На месте работают следователи.Надзорное ведомство сообщило, это уже девятый ребенок, который погиб на пожаре в 33 регионе с начала года.