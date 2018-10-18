Перед судом предстанут двое местных жителей.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовных дел по фактам повторного управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.В июле текущего года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев - Польскому району был остановлен автомобиль «ВАЗ – 21911» под управлением 67-летнего гражданина одного из сел района. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения полицейских подтвердили результаты проведенного освидетельствования.При аналогичных обстоятельствах в начале августа госавтоинспекторами был остановлен 35-летний местный житель, управлявший мопедом марки «Альфа» в состоянии алкогольного опьянения.В ходе дальнейших проверок было установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.