Певица Анжелика Варум опубликовала грустное лирическое стихотворение о любви на своей странице Instagram. Поклонники теперь уверены, что брак Варум и Агутина находится на грани.

Певица Анжелика Варум опубликовала грустное лирическое стихотворение о любви на своей странице Instagram. Поклонники теперь уверены, что брак Варум и Агутина находится на грани.Это небольшое стихотворение содержит размышления о том, как любовь становится зависимостью, когда человек забывает о себе и готов идти на все ради любимого человека: "Зависимость до самоотречения Лишила воли, просто обезглавила". Отношения могут быть иногда очень сложными, приносить боль и счастье: "Одной рукою гладишь мои волосы. Другою рвешь мне сердце под грудиною", – пишет Анжелика.Стихотворение произвело сильное впечатление на подписчиков: "Тонко, пронзительно до глубины, спасибо", "Замечательно и так душевно". Многие написали, что размышления певицы знакомы им: "Очень глубокое стихотворение, как раз о том, что происходит сейчас в моей жизни". Кто-то предложил положить эти слова на музыку: "Какие замечательные стихи, так и звучит какой-нибудь мотив. Хочется услышать песню в вашем исполнении". А некоторые поклонники теперь всерьез обеспокоены душевным состоянием Варум: "Анжелика, надеюсь у вас все хорошо?", "Это очень красиво, Анжелика, но что-то внутри, там в душе должно подталкивать к таким строкам, и это что-то не очень доброе...".В СМИ регулярно появляются сообщения о том, что брак Агутина и Варум переживает тяжелые времена. Агутину приписывают роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. 50-летний певец игнорирует все и заявляет, что у него в жизни есть только одна женщина – Анжелика Варум.