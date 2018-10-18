Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стали очередными звездными гостями ток-шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Популярный исполнитель признался, что ради Натальи оставил жену и дочь.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова стали очередными звездными гостями ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярный исполнитель признался, что ради Натальи оставил жену и дочь.Когда Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова познакомились, артист был женат. Однако чувства их оказались настолько сильными, что Сенчукова согласилась стать его любовницей. Лишь спустя несколько лет Виктор Рыбин все же набрался решимости и оставил жену с дочкой Марией, предпочтя им новую возлюбленную.Виктор и Наталья вместе уже почти 30 лет. С дочкой мужа у Сенчуковой сложились хорошие отношения. Наталья, в свою очередь, подарила Виктору сына Василия. Парень, к слову, присутствовал и на венчании родителей. Рыбин и Сенчукова решили скрепить свой союз перед Богом спустя почти два десятилетия совместной жизни.Наследник артистов студент. А еще он увлекается музыкой и модельным бизнесом. В детстве Василий серьезно занимался карате. Но потом в связи с этим у него начались проблемы со здоровьем."Сын заработал себе проблемы с голеностопом, коленями, бедром, локтями", – пожаловалась в недавнем интервью Наталья Сенчукова. К тому времени, как молодой человек ушел из большого спорта, он заработал порядка 120 медалей на соревнованиях всех уровней.В настоящее время фотографии 19-летнего наследника артиста, которые Наталья Сенчукова периодически выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, неизменно пользуются бешеной популярностью.В беседе с Лерой Кудрявцевой Виктор и Наталья признались, что им очень нужна помощь. Выяснилось, что супруги больны, причем диагноз у них один на двоих, передает . Впрочем, пара не унывает. Развеять тоску им помогает собственный теплоход. Кстати, когда-то на нем Рыбин катал саму Аллу Пугачеву.