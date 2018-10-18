В керченской трагедии виноваты интернет, глобализация и американский опыт. Владимир Путин дал оценку произошедшему в политехническом колледже, где студент Росляков взорвал и расстрелял своих одногруппников.

В керченскойтрагедии виноваты интернет, глобализация и американский опыт. Владимир Путиндал оценку произошедшему в политехническом колледже, где студент Росляковвзорвал и расстрелял своих одногруппников.Трагедияв Керчи стала результатом глобализации, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседанииВалдайского клуба. "В соцсетях, в интернете, мы видим, что целыесообщества созданы, все началось с известных трагических событийв школах в Соединенных Штатах ", – сказал глава государства.По его мнению, в Сети недостаточно полезного контента длямолодежи, которая хватает суррогат героизма вместо настоящего. Противостоятьтеррористической активности можно только сообща, добавил Путин и уточнил, что покаэтого не удается добиться в полной мере.Стоит отметить, что трагедии, подобные керченской, в СШАпроисходят регулярно. В стране, где огнестрельное оружие находится в свободнойпродаже, оно есть практически у любого гражданина. Расстрелы в школах стали впоследнее время обыденными и власти периодически поднимаю тему запретасвободной продажи оружия, но общественное мнение не дает им пойти на этот шаг.Случаем, который считают отправной точкой массовых убийств вамериканских школах, является расстрел в школе "Колумбайн" в 1999 году. Этобыло заранее подготовленное нападение двух учеников старших классов наостальных учеников и персонал с применением стрелкового оружия и самодельныхвзрывных устройств. Тогда погибли 13 человек, 36 получили ранения. Нападавшиепокончили жизнь самоубийством.Напомним, чтонакануне студент Керченского политехнического колледжа взорвал и расстрелял изружья своих одногруппников. От действий стрелка на месте погибли 18 человек,более 50-ти получили ранения. Сегодня число погибших увеличилось до 21человека.Следственныйкомитет расследует уголовное дело по статье "убийство двух и более лицобщеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы регионаСергея Аксенова объявлен трехдневный траур.