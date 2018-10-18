В керченской
трагедии виноваты интернет, глобализация и американский опыт. Владимир Путин
дал оценку произошедшему в политехническом колледже, где студент Росляков
взорвал и расстрелял своих одногруппников.
В керченской
трагедии виноваты интернет, глобализация и американский опыт. Владимир Путин
дал оценку произошедшему в политехническом колледже, где студент Росляков
взорвал и расстрелял своих одногруппников.
Трагедия
в Керчи стала результатом глобализации, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании
Валдайского клуба. "В соцсетях, в интернете, мы видим, что целые
сообщества созданы, все началось с известных трагических событий
в школах в Соединенных Штатах ", – сказал глава государства.
По его мнению, в Сети недостаточно полезного контента для
молодежи, которая хватает суррогат героизма вместо настоящего. Противостоять
террористической активности можно только сообща, добавил Путин и уточнил, что пока
этого не удается добиться в полной мере.
Стоит отметить, что трагедии, подобные керченской, в США
происходят регулярно. В стране, где огнестрельное оружие находится в свободной
продаже, оно есть практически у любого гражданина. Расстрелы в школах стали в
последнее время обыденными и власти периодически поднимаю тему запрета
свободной продажи оружия, но общественное мнение не дает им пойти на этот шаг.
Случаем, который считают отправной точкой массовых убийств в
американских школах, является расстрел в школе "Колумбайн" в 1999 году. Это
было заранее подготовленное нападение двух учеников старших классов на
остальных учеников и персонал с применением стрелкового оружия и самодельных
взрывных устройств. Тогда погибли 13 человек, 36 получили ранения. Нападавшие
покончили жизнь самоубийством.
Напомним, что
накануне студент Керченского политехнического колледжа взорвал и расстрелял из
ружья своих одногруппников. От действий стрелка на месте погибли 18 человек,
более 50-ти получили ранения. Сегодня число погибших увеличилось до 21
человека.
Следственный
комитет расследует уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц
общеопасным способом". В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона
Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур.