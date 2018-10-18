Дана Борисова, которая после неудачного опыта с волосами, теперь в экстренном режиме приводит себя в порядок, стала участницей съемки нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир. Телеблондинка сообщила, что передача была посвящена Виталине Цымбалюк-Романовской и Прохору Шаляпину, которые что-то отчебучили.

Дана Борисова, которая после неудачного опыта с волосами, теперь в экстренном режиме приводит себя в порядок, стала участницей съемки нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Телеблондинка сообщила, что передача была посвящена Виталине Цымбалюк-Романовской и Прохору Шаляпину, которые что-то "отчебучили".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram дана Борисова поделилась с многочисленными поклонниками своими злоключениями. Напомним, после участия в передаче "Модный приговор" тебелондинка пожаловалась на то, что ей якобы испортили волосы. "Волос на голове ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, пришлось остричь длину ,от корня осталось около 3 см (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Дана Борисова.Однако телеведущая не унывает. Она даже умудрилась принять участие в записи очередного выпуска скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". В приложении Stories Дана сообщила, что программа была посвящена популярному исполнителю Прохору Шаляпину и бывшей жене легендарного актера Армена Джигарханяна, пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской."Ну. что, друзья, сегодня обсудим потрясающую пару Прохора и Виталину. Инфоповод сегодня сенсационный. Виталинка Цымбалюк отчебучила напару с Прохором", – сообщила Борисова, заинтриговав поклонников, своих и певца с пианисткой. Отметим. что сами Цымбалюк-Романовская и Шаляпин на своих страничках в социальных сетях ни единым словом не проговорились относительно съемок у Малахова.Отметим, что Виталина и Прохор называют свои отношения "дружбой", однако в СМИ периодически просачиваются слухи о намерении молодых людей пожениться. "Виталина впервые живет, как молодая женщина, а не обремененная кучей забот тетка в возрасте. Она бегает по модным магазинам, может сорваться с Прохором на концерт, выставку или вечеринку. Они ходят в дорогой спортклуб, по ночам ходят в кафе или гуляют по городу", – сообщил репортерам близкий к паре источник.