В политехническом колледже по предварительным данным погибло 17 человек

В политехническом колледже по предварительным данным погибло 17 человекВладимир Сипягин выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в политехническом колледже в Керчи.«В этот трудный час мы душой и сердцем находимся вместе с семьями погибших и пострадавших. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял в этом бесчеловечном террористическом акте своих близких. Выражаем им своё сердечное сочувствие и поддержку в это тяжёлое время. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Готовы оказать крымчанам любую посильную помощь», – говорится в письме, которое направлено главе Крыма Сергею Аксёнову.Из-за трагедии в регионе приняли решение оперативного усиления мер антитеррористической безопасности. Владимир Сипягин попросил директора департамента Ольгу Беляеву, руководителей муниципальных образований и образовательных организаций проследить за проведением этой работы во всех образовательных учреждениях области.По данным СледКома РФ, учащийся колледжа расстрелял студентов и преподавателей, заложил бомбу, а сразу после покончил с собой. В Крыму объявили 3-дневный траур.