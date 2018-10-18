Во Владимире становится светлее. Особое внимание руководства города к спальным районам и удалённым территориям от Лунёва до Лесного. С апреля 2018 года, вместо управления ЖКХ, за свет на улицах города во Владимире отвечает МКУ Благоустройство. Муниципальное предприятие продолжает модернизировать систему уличного освещения. Только за минувшее лето в городе было установлено 80 опор для светильников. Работы по установке освещения ведутся, в том числе, на улице Нижняя Дуброва, от перекрёстка с Верхней Дубровой до перекрёстка с улицей Фатьянова, в микрорайоне Веризино.

Во Владимире становится светлее. Особое внимание руководства города к спальным районам и удалённым территориям от Лунёва до Лесного. С апреля 2018 года, вместо управления ЖКХ, за свет на улицах города во Владимире отвечает МКУ "Благоустройство". Муниципальное предприятие продолжает модернизировать систему уличного освещения. Только за минувшее лето в городе было установлено 80 опор для светильников. Работы по установке освещения ведутся, в том числе, на улице Нижняя Дуброва, от перекрёсткас Верхней Дубровой до перекрёстка с улицей Фатьянова, в микрорайоне Веризино. Город "включается" точно по времени. За это отвечаетавтоматическая система, которую контролируют с помощью специальной программы. Она выявляет и аварийные участки, на которые круглосуточно могут направить аварийную бригаду. Каждые 10 дней время включения корректируют, в зависимости от сезона. К примеру, сейчас фонари в городе начинают зажигаться в 17.10, выключаются в 6.40. Всего во Владимире около 15 тысяч светильников - большинство ламп в них заменили на светодиодные. Благодаря этому удастся сэкономить до 40 миллионов в год.