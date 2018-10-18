Специалисты ведомства приедут с проверкой

Специалисты ведомства приедут с проверкойВладимирский Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием школ и детских садов, больниц, детских домов и интернатов. Это необходимо из-за установившейся в нескольких регионах низкой температурой воздуха. Не стоит и забывать, что начался сезон гриппа и ОРВИ.Есть определенные нормативы, которые нужно соблюдать в социальных учреждениях. В игровых комнатах детских садов температура воздуха не должна опускаться ниже 21-23 градусов. В спальнях – 19-20 градусов. В классах и кабинетах школ – 18-24 градуса. В палатах больниц – 20-26 градусов.Если горожанин обнаружил, что температура меньше положенного, то он может направить обращения в региональный Роспотребнадзор. Специалисты ведомства приедут с проверкой.