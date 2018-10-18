Больше трети народных избранников просто не пришли на собрание

Больше трети народных избранников просто не пришли на собраниеВнеочередное заседание владимирского Совета народных депутатов сегодня не состоялось. Политики хотели рассмотреть изменения в ранее вынесенном решении о бюджете города на этот год и плановый период на два последующих года.Но вышло так, что до кворума не хватило 3-х депутатов. Больше трети народных избранников просто не пришли на заседание. Заместитель главы города Владимира Лариса Пышонина высказала идею, что в дальнейшем нужно создать комитет по этике.«Мы все очень занятые люди, у нас есть основная деятельность. Кто-то работает в районах. О внеочередном заседании нам сообщили за 2 дня. Было очень неприятно напрасно просидеть здесь и прождать своих коллег, - поделилась Лариса Пышонина.Перед тем ,как уйти, собравшиеся выразили соболезнования близким жертв в Керчи и почтили погибших минутой молчания.