Больше трети народных избранников просто не пришли на собрание
Больше трети народных избранников просто не пришли на собрание
Внеочередное заседание владимирского Совета народных депутатов сегодня не состоялось. Политики хотели рассмотреть изменения в ранее вынесенном решении о бюджете города на этот год и плановый период на два последующих года.
Но вышло так, что до кворума не хватило 3-х депутатов. Больше трети народных избранников просто не пришли на заседание. Заместитель главы города Владимира Лариса Пышонина высказала идею, что в дальнейшем нужно создать комитет по этике.
«Мы все очень занятые люди, у нас есть основная деятельность. Кто-то работает в районах. О внеочередном заседании нам сообщили за 2 дня. Было очень неприятно напрасно просидеть здесь и прождать своих коллег, - поделилась Лариса Пышонина.
Перед тем ,как уйти, собравшиеся выразили соболезнования близким жертв в Керчи и почтили погибших минутой молчания.