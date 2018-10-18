С победой боксера поздравил глава региона Владимир Сипягин

С победой боксера поздравил глава региона Владимир СипягинВладимирский спортсмен Рамазан Дадаев выиграл золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования проводились в Анапе. С победой боксера поздравил глава региона Владимир Сипягин.В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из 31 страны со всего мира. Юношеская сборная РФ, в которую входит Рамазан Дадаев в весовой категории 75 килограмм, заняла первое общекомандное место. Ребята выиграли 10 медалей: 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.