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<a href="http://33live.ru/novosti/18-10-2018-vladimirskij-boksyor-vzyal-zoloto-na-pervenstve-evropy.html" target="_blank">Владимирский боксёр взял золото на первенстве Европы</a> - Рамазан Дадаев боролся за золотую медаль в возрастной категории 15-16 лет. Соревнования проходили в Анапе. С заслуженной победой спортсмена уже поздравил Губернатор Владимир Сипягин. В первенстве участвовало более 500 спортсменов из 31 страны мира. Юношеская сборная России, за которую выступал Рамазан Дадаев в весовой категории до 75 килограммов, заняла первое общекомандное место, завоевав 10 медалей: пять золотых, две серебряных и три бронзовых.